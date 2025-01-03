Антон Котяков исполнил мечту мальчика о встрече с космонавтом Кононенко

Министр труда Антон Котяков исполнил желание шестилетнего Артема из Мелитополя, организовав ему встречу с космонавтом Олегом Кононенко в рамках акции "Елка желаний", которая с 2018 года приносит новогоднее чудо детям в сложных ситуациях по всей России.
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