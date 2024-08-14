Эксперт Храпунова: мошенники перед началом учебного года используют истории о распродажах

После оплаты злоумышленники перестают выходить на связь Злоумышленники перед началом учебного года используют истории о распродажах и конкурсах в поддельных интернет-магазинах школьной одежды, учебников и канцтоваров, сообщила РИА Новости куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова.