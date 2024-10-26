«Они не защищаются»: объявлено о трагедии в зоне СВО

Меркурис заявил об окружении ВСУ под Курахово в ДНР! Ситуация оказалась безвыходной. Британский эксперт Александр Меркурис заявил о трагической ситуации для украинских вояк в зоне проведения спецоперации по демилитаризации киевского режима.