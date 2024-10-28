«Селидово, Горняк уже у русских, наши сдаются»: Зеленский молча выслушал доклад Генштаба, наступила гробовая тишина

Юрий Ильинов

День освобождения Украины от фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны Окончательное изгнание войск нацистской Германии и ее союзников с украинской территории произошло 28 октября 1944 года. В честь этого события на Украине ежегодно отмечают День освобождения от фашистских захватчиков. Его праздновали, начиная с 2009 года, на всей территории страны, которая на тот момент включала также Донбасс и Новороссию. С 2022 года они стали российскими регионами. Освобождение восточной части Украинской ССР, оккупированной фашистами, началось еще в конце 1942 года. А в августе 1943 года Красная армия вошла в Харьков. Ужгород, административный центр самой западной области Украины – Закарпатской – советская армия заняла 27 октября 1944 года. А на следующий день было освобождено и все Закарпатье, входившее на тот момент в состав Венгрии. Именно поэтому 28 октября стало считаться Днем освобождения Украины. В 2004 году этот праздник еще не отмечался официально на государственном уровне. Но уже тогда в Киеве прошел первый военный парад в честь 60-летнего юбилея с того дня, когда украинскую землю покинул последний фашистский солдат. На нем присутствовали президенты Украины и России – Леонид Кучма и Владимир Путин. Специально для этого события из Москвы в Киев доставили Знамя Победы. Сейчас на Украине пока еще отмечают этот праздник, хотя пытаются избегать при этом георгиевских лент и любой советской символики. Еще чествуют ветеранов и возлагают цветы к памятникам, хотя делают это все реже. А памятники советским военачальникам и павшим бойцам все чаще оскверняют, а то и вовсе сносят. Несмотря на это, даже в современной Украине, где сегодня необычайно широкое распространение получили националистические и нацистские взгляды, еще остались люди, ценящие общий вклад русского, украинского и других народов СССР в победу над гитлеровской Германией и фашизмом. По крайней мере, хочется на это надеяться.