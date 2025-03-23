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Царьград

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Враг прорвался. Сработала старая ошибка в армии. Подоляка доложил о последствиях

Враг прорвался. Сработала старая ошибка в армии. Подоляка доложил о последствиях

Военблогер Юрий Подоляка сообщил о причинах прорыва врага в Белгородской области. Всему виной - старая ошибка в армии, которую не могут устранить вот уже три года.

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