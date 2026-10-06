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Как часто мыть голову при жирных, нормальных и сухих волосах — отвечает трихолог Абакелия

Как часто мыть голову при жирных, нормальных и сухих волосах — отвечает трихолог Абакелия

Чем реже, тем лучше или все-таки каждый день? Врач-трихолог поставила точку в вопросе о том, как часто мыть голову.

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