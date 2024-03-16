Голосование военнослужащих проходит «без суматохи и суеты»

В Петроградском районе находятся четыре избирательных участка для голосования военнослужащих. Член Общественного штаба по наблюдению за ходом избирательных кампаний в 2024 году, член Общественной палаты Петербурга Татьяна Киреевская рассказала, как военные выбирают президента.