Привыкшим на каждом углу совершенно безнаказанно поливать Россию выдуманным дерьмом наконец начало воздаваться по делам их

Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Комментарии
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G
GISMbICH
Пусть Ксиюша Ларина звиздует в киевское метро, там ей будет чем заняться. Кличко подскажет.
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12 час.

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