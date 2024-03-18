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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Анахайм» не вышел в плей-офф в 6-м сезоне подряд. У клуба 0 очков в последних 6 играх при разнице шайб 7:31

«Дакс» лишились шансов на участие в розыгрыше Кубка Стэнли после поражения от «Сент-Луиса» (2:4) в регулярном чемпионате НХЛ.

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