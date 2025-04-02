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В чем опасность бьюти-тренда из TikTok, макияжа «вязаной куклы»

В чем опасность бьюти-тренда из TikTok, макияжа «вязаной куклы»

В чем опасность бьюти-тренда из TikTok, макияжа «вязаной куклы» Алёна ЮрьеваВ мире бьюти-трендов регулярно появляются нестандартные идеи, но некоторые из них могут быть не только эффектными, но и опасными.

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