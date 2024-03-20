Хуситы бьются за показатели РЖД. Террор в Красном море провоцирует рост грузовых перевозок по железным дорогам России

Почти военная ситуация в Красном море, где йеменские хуситы всё чаще атакуют торговые суда по совпадению недружественных России стран, ожидаемо позитивно повлияла на объёмы перевозок по сети «Российских железных дорог».
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