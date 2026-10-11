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Минпросвещения обновит рабочие программы по десяти предметам для старшеклассников

Минпросвещения обновит рабочие программы по десяти предметам для старшеклассников

Пересмотрено содержание русского языка, литературы, географии (базовый уровень), математики, информатики (базовый и углубленный), физики, химии, биологии (базовый и углубленный) и предмета "Основы безопасности и защиты Родины".

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