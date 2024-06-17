Обет безбрачия, связь с экстрасенсами и НЛО: как живет актриса Вера Сотникова

Актриса театра и кино, телеведущая и продюсер Вера Сотникова впервые за полтора года посетила крупное светское мероприятие — 22-ю церемонию вручения премий Российской академии кинематографических искусств и наук «Золотой орел».
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