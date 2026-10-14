Правильное дыхание – залог здоровья всех органов и систем организма. О том, как при помощи правильного дыхания избавиться от целого ряда патологий, рассказала врач-невролог клиники Университета Лобачевского Виктория Горожанина на встрече «Здоровый завтрак».