Правильное дыхание – залог здоровья всех органов и систем организма. О том, как при помощи правильного дыхания избавиться от целого ряда патологий, рассказала врач-невролог клиники Университета Лобачевского Виктория Горожанина на встрече «Здоровый завтрак».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АМ Правда или ложь: ...
- Правда или ложь: ...
- Правда или ложь: ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым