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Билл Дэйли: «Решение ИИХФ о недопуске России на ЧМ-2027 не оказывает влияния на возможное участие сборной на Кубке мира»

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, что недопуск России на чемпионат мира-2027 не повлияет на возможное участие сборной в Кубке мира-2028.

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