«Эдмонтон» забил 4 гола «Вегасу» в 1-м периоде, победив 5:1 и сравняв счет в серии (1-1)

«Эдмонтон» забил 4 гола «Вегасу» в 1-м периоде 2-го матча серии 2-го раунда Кубка Стэнли (5:1, 1-1). «Ойлерс» забросили четыре безответные шайбы в течение 14 минут, дважды в том числе реализовав большинство и один раз забив в меньшинстве.
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