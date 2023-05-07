«Эдмонтон» забил 4 гола «Вегасу» в 1-м периоде, победив 5:1 и сравняв счет в серии (1-1)

«Эдмонтон» забил 4 гола «Вегасу» в 1-м периоде 2-го матча серии 2-го раунда Кубка Стэнли (5:1, 1-1). «Ойлерс» забросили четыре безответные шайбы в течение 14 минут, дважды в том числе реализовав большинство и один раз забив в меньшинстве.