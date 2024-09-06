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Политический вестник

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Удары по Москве: Запад готовит неслыханную атаку. Разрешение Киеву будет дано на Генассамблее ООН

Удары по Москве: Запад готовит неслыханную атаку. Разрешение Киеву будет дано на Генассамблее ООН

Эксперты также указывают на намерение Киева получить разрешение от американского лидера наносить удары по Москве натовским оружием.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Обстановка  вокруг  России накаляется. Как бы  не пришлось применить  ВС  РФ  ЯО.   Тревожно  на  душе.
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20 час.
Александр Бабин
Ну есть же у англосаксов французов базы по миру. И там есть недовольные местные жители.Почему бы им где нибудь в пещере не найти какой нибудь Искандер и применить его по базе англосаксов а то совсем они распоясались
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19 час.
Николай Герасименко
&quot;намерение Киева получить разрешение от американского лидера наносить удары по Москве натовским оружием.&quot;, можно подумать шароварники до сих пор не бомбили наши города и села натовскими ракетами. Не нужно им ни какого разрешения, всё это дымовая завеса, болтовня на публику.
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18 час.

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