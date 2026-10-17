Главные новости из зоны СВО и большой политики за 16 октября. Вашингтон предложил Киеву сделку в обмен на Starlink На фоне ограниченной работы Starlink над территорией Украины в Киев прибыли американские сенаторы-республиканцы Роджер Уикер и Кевин Крамер, а также несколько членов палаты представителей.