Главные новости из зоны СВО и большой политики за 16 октября. Вашингтон предложил Киеву сделку в обмен на Starlink На фоне ограниченной работы Starlink над территорией Украины в Киев прибыли американские сенаторы-республиканцы Роджер Уикер и Кевин Крамер, а также несколько членов палаты представителей.
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