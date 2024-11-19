Захарова прокомментировала отсутствие Байдена на общем фото лидеров G20

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала отсутствие представителей США, Канады и Италии на совместной фотографии лидеров «Большой двадцатки» (G20) в Рио-де-Жанейро, отметив, что они не сумели «устроить цирк» с ее организацией.