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Захарова прокомментировала отсутствие Байдена на общем фото лидеров G20

Захарова прокомментировала отсутствие Байдена на общем фото лидеров G20

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала отсутствие представителей США, Канады и Италии на совместной фотографии лидеров «Большой двадцатки» (G20) в Рио-де-Жанейро, отметив, что они не сумели «устроить цирк» с ее организацией.

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