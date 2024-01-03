В Германии призвали поставить Украине ракеты Taurus

Глава комитета Бундестага по делам Европы Антон Хофрайтер и представитель Христианско-демократического союза по вопросам внешней политики Норберт Реттген считают, что Германия должна передать Украине крылатые ракеты Taurus.
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