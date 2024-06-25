Одинокие женщины на курортах. Почему они не первый год вызывают дискуссии в сети?

М ММ Знакомая ездила в Турцию. Симпатичная и за ней ухлестывали двое. Один днем ухаживал, делал массаж, ему не отдалась. Зато с другим проводила все ночи. Не сказала из какой страны, общалась с ним через переводчика в смартфоне.

Сергей Андросов Ещё в советское время знакомая, директор дома мод (фактически швейная мастерская), постоянно ездила в Индию. Даже не скрывая говорила, что потрахаться ( отличные любовники) и за шмотками. Возила туда ящик хозяйственного 72% мыла. А там обменивала на кожанные изделия. 2-3 куска меняла на плащ, или куртку. Оказалось, что там нет простого хозяйственного мыла и оно в большом дефиците.