Всё о женщинах
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Всё о женщинах

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Одинокие женщины на курортах. Почему они не первый год вызывают дискуссии в сети?

Одинокие женщины на курортах. Почему они не первый год вызывают дискуссии в сети?

«Девушки просто не успевают проявить инициативу! – жалуется Павел, 37 лет, 131 килограмм. – Мужчины атакуют их повсюду: в соцсетях, на работе, на улице.

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Комментарии
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М
ММ
Знакомая ездила в Турцию. Симпатичная и за ней ухлестывали двое. Один днем ухаживал, делал массаж, ему не отдалась. Зато с другим проводила все ночи. Не сказала из какой страны, общалась с ним через переводчика в смартфоне.
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12 час.
Сергей Андросов
Ещё в советское время знакомая, директор дома мод (фактически швейная мастерская), постоянно ездила в Индию. Даже не скрывая говорила, что потрахаться ( отличные любовники) и за шмотками. Возила туда ящик хозяйственного 72% мыла. А там обменивала на кожанные изделия. 2-3 куска меняла на плащ, или куртку. Оказалось, что там нет простого хозяйственного мыла и оно в большом дефиците.
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11 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Целый год пахать готова и во всем отказ лишь в отпуск лишь нюпанзатьтна море Кавказ.
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9 час.

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