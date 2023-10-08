﻿﻿Представители НАМИ договорились о сотрудничестве с иранскими производителями IKCO и SAIPA В Тегеране состоялась встреча заместителя министра промышленности и торговли Ирана Манучехра Мантеги с представителями российского ФГУП «НАМИ», на которой также присутствовали топ-менеджеры двух крупнейших компаний по производству иранских автомобилей Iran Khodro Industrial Group (IKCO) и SAIPA Automotive Group.