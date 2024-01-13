Еврокомиссия направила своих инспекторов в Китай в рамках расследования о субсидировании местных автопроизводителей

В начале прошлой осени власти Европы сделали серьёзное заявление, заподозрив китайских производителей электромобилей в получении избыточной поддержки со стороны властей КНР, которая позволяет им продавать свои машины в Европе существенно дешевле продукции местных марок.
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