Депутаты Госдумы одобрили ко второму чтению проект о продлении маткапитала до 2030 года

Комитет Государственной Думы по вопросам защиты семьи, отцовства, материнства и детства рекомендовал парламенту одобрить во втором чтении законопроект, предусматривающий продление программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года, передает корреспондент The Moscow Post.
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