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Александр Проханов: Огненная мечта, возвращённая в русское самосознание, вернёт русскому народу его величие, его победное шествие в истории

Александр Проханов: Огненная мечта, возвращённая в русское самосознание, вернёт русскому народу его величие, его победное шествие в истории

Господь придумал для человека множество страданий: зубная боль, потеря близкого человека, неудачи в любви.

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Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Вы пишете &quot;полвека назад&quot;, это когда? в 1974 году? Из крупных событий 1974 года я знаю только начало строительства БАМ.
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8 час.
Я знаю что ничего не знаю но другие не знают и этого
Карта стран мира по суммарному коэффициенту рождаемости по состоянию на 2020 год. Самый высокий на Земле суммарный коэффициент рождаемости наблюдается в основном в странах Африки южнее Сахары
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4 час.
Я знаю что ничего не знаю но другие не знают и этого
&quot;даст Госсударство достойную жизнь&quot; в странах Африки какие хорошие государства по вашему какую &quot;достойную жизнь&quot; дали.
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4 час.

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