Александр Проханов: Огненная мечта, возвращённая в русское самосознание, вернёт русскому народу его величие, его победное шествие в истории

Господь придумал для человека множество страданий: зубная боль, потеря близкого человека, неудачи в любви.
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