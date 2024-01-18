Александр Проханов: Огненная мечта, возвращённая в русское самосознание, вернёт русскому народу его величие, его победное шествие в истории

Вы пишете "полвека назад", это когда? в 1974 году? Из крупных событий 1974 года я знаю только начало строительства БАМ.

Я знаю что ничего не знаю но другие не знают и этого

Карта стран мира по суммарному коэффициенту рождаемости по состоянию на 2020 год. Самый высокий на Земле суммарный коэффициент рождаемости наблюдается в основном в странах Африки южнее Сахары