8 июля в Пензенской области сохранится 33-градусная жара

Жителей Пензенской области предупреждают о предстоящей экстремальной жаре. По информации пресс-службы МЧС России по Пензенской области, сегодня, 8 июля, в некоторых районах региона днем ожидается сильная жара.
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