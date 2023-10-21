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Почему горят (краснеют) щеки? Причины, что делать, фото и видео

Почему горят (краснеют) щеки? Причины, что делать, фото и видео

Вокруг вопроса о том, почему у человека могут зарумяниться щеки, ходит много предрассудков. Действительно, иногда яркий цвет и ощущение жара в данной области возникают настолько внезапно, что суеверные люди заявляют о том, что яко бы кто-то вспоминает человека, или ругает его.

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