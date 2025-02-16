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Закон и Порядок

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Константинопольский котел заканчивает существование, карта боевых действий

Константинопольский котел заканчивает существование, карта боевых действий

16.02.2025 Обстановка на линии фронта остается напряженной, но российские войска продолжают локальные наступления на ключевых направлениях, систематически уничтожая резервы противника и укрепляя свои позиции.

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