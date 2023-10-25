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Шойгу вручил звезды Героев России командирам двух бригад морской пехоты

Шойгу вручил звезды Героев России командирам двух бригад морской пехоты

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" Героя России командиру отдельной 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота полковнику Михаилу Гудкову и командиру отдельной 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота полковнику Олегу Власову.

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