Сырский поддерживает прекращение огня и не верит в победу Киева — Безуглая

Офис президента Украины устами члена фракции «Слуга народа», заместителя главы комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной рады Марьяны Безуглой продолжает активно формировать из Александра Сырского образ ненадёжного главкома ВСУ.
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