Аварийный выход: волгоградцы готовы начать голодовку из-за переселения

Прокуратура проводит проверку в связи с обращениями жителей Красноармейского района Волгограда, которые не согласны с условиями переселения из аварийного жилья — им дают новые квартиры в 50 км от района проживания, да еще и в не обустроенном пока месте.
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