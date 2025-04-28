Выручка группы «МГКЛ» в 2024 году составила 8,7 млрд рублей

Чистая прибыль группы «МГКЛ» (работает под брендом «Мосгорломбард») в 2024 году выросла до 393 млн рублей, что на 50% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчетности компании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии