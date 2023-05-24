Федеральное агентство новостей №1

7 148 подписчиков

«Битва уже проиграна, а Запад финансирует новые смерти»,— британцы поддержали слова Медведева о ядерной войне

«Битва уже проиграна, а Запад финансирует новые смерти»,— британцы поддержали слова Медведева о ядерной войне

Читатели британского издания Daily Mail высказали свою солидарность с мнением зампреда Совета Безопасности России Дмитрия Медведева о растущем риске ядерной войны из-за передачи Западом вооружения Киеву.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх