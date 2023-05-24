«Битва уже проиграна, а Запад финансирует новые смерти»,— британцы поддержали слова Медведева о ядерной войне

Читатели британского издания Daily Mail высказали свою солидарность с мнением зампреда Совета Безопасности России Дмитрия Медведева о растущем риске ядерной войны из-за передачи Западом вооружения Киеву.
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