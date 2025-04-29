Блэкаут в Испании и Португалии длится более 15 часов Жители сообщают в соцсетях о дефиците воды и еды в магазинах, а цены на пауэрбанки взлетели до 12 550 евро (более 1 миллиона рублей).
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Блэкаут в Испании и Португалии длится более 15 часов Жители сообщают в соцсетях о дефиците воды и еды в магазинах, а цены на пауэрбанки взлетели до 12 550 евро (более 1 миллиона рублей).
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