РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

250 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergiy Che
    "...« 16. И он сделает то, что всем - малым и великим,богатым и нищим, свободным и рабам -положено будет начертаниена...Компания Маска вп...
  • Jubar
    Япония намерена з...
  • Леонид Ла Рошель
    Склонялка у япов ещё не отросла... Им бы из под того члена, что положили пиндосы, выбраться, тогда и говорить можно о...Япония намерена з...

Блинкен пообещал «самый грандиозный» саммит НАТО со времен «холодной войны»

Блинкен пообещал «самый грандиозный» саммит НАТО со времен «холодной войны»

Госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в понедельник, 29 января, заявил, что саммит НАТО, который пройдет в Вашингтоне в июле, станет «самым грандиозным» со времен холодной войны, – сообщают СМИ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх