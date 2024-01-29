Блинкен пообещал «самый грандиозный» саммит НАТО со времен «холодной войны»

Госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в понедельник, 29 января, заявил, что саммит НАТО, который пройдет в Вашингтоне в июле, станет «самым грандиозным» со времен холодной войны, – сообщают СМИ.