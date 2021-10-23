Дорожная камера выписала штраф, перепутав номерной знак авто с надписью на одежде

В английском городе Суррей произошла курьезная ситуация, когда одна семейная пара получила письмо со штрафом, наложенным на их микроавтобус Volkswagen Transporter, который якобы нарушил правила дорожного движения в 200 километрах от их дома.
В английском городе Суррей произошла курьезная ситуация, когда одна семейная пара получила письмо со штрафом, наложенным на их микроавтобус Volkswagen Transporter, который якобы нарушил правила дорожного движения в 200 километрах от их дома.
Свежие комментарии