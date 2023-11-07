Он показал его АРМИ?!: «золотые» концептуальные фото Чонгука из BTS

3 ноября состоялся выпуск в свет сольно альбома айдола из BTS «Golden». За первые сутки релиза заглавная песня «Standing Next to You» набрала почти 4,5 млн прослушиваний и заняла второе почетное место в рейтинге Top Songs.
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