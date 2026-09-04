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Царьград

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Роскосмос высоко оценил миссию космонавтов на МКС в 241 сутки

Роскосмос высоко оценил миссию космонавтов на МКС в 241 сутки

Русские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев вернулись 26 июля после 241 дня на МКС. В Центре подготовки космонавтов похвалили уровень их подготовки и успешное выполнение научно-прикладных задач, отметив высокий профессионализм команды.

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