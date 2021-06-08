"Холостяк" Заливако решил похвастаться красоткой Аней в постели, но вышло наоборот: "Отношения обречены..."

"Холостяку 11" Михаилу Заливако открыли глаза на неприглядную правду об их отношениях с Анной Богдан Напомним, избранницей 31-летнего бизнесмена из Харькова Миши стала 28-летняя киевлянка Аня, бывшая жена главы Офиса Президента Андрея Богдана.