Строительство школы в микрорайоне 10а в Реутове завершат к концу 2024 года

Инновационная школа появится в конце текущего года в Реутове. Строительство учебного заведения в микрорайоне 10а лично проверили глава городского округа Филипп Науменко и депутат Московской областной думы Тарас Ефимов.
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