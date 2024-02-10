Людям с синдромом раздражённого кишечника следует есть меньше овощей и фруктов

Овощи и фрукты, включая популярные в России яблоки и груши, могут быть опасными для некоторых людей. Диетолог и нутрициолог компании «Новабиом» Дарья Русанова объяснила, что пациентам с синдромом раздражённого кишечника (СРК) избыток растительной пищи может навредить, и рекомендует ограничить потребление фруктов и овощей.
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