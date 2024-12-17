В Москве прошло совещание по устранению последствий крушения танкеров в Керченском проливе

МОСКВА, 17 декабря, ФедералПресс. В Москве состоялось совещание рабочей группы по ликвидации последствий крушения танкеров «Волгонефть-219» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе, которое возглавил вице-премьер Виталий Савельев.
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