Клычков прокомментировал введение платы за общественные туалеты в Орле

Одной из самых долго обсуждаемых тем прямого эфира губернатора Андрея Клычкова 7 сентября стал общественный туалет в Парке Победы.
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Даже в огромном городе Нью Йорке, с населением чуть менее 12 миллонов человек, в парках туалеты бесплатные и обслуживание туалетов на уровне пятизвёздочных отелей!
Может нужно пересмотреть систему оплаты чиновников и установить вполне конкретные ограничения на их зряплаты? Глядишь и средства в бюджете города появятся...
Ну например в Нью Йорке максимальная зарплата городского чиновника, например главы департамента по содержанию улиц города, определена размером НЕ БОЛЕЕ чем 3 минимальных размера федеральной часовой ставки оплаты труда при полной рабочей неделе! То есть глава департамента не может получать, на сегодня свыше 52 баксов в час и получает оплату за неделю, вне зависимости от того сколько часов реально проработал, только за 40 часов!
Мэр Нью Йорка Блумберг установил для себя зарплату в размере 1 доллар в год, после избрания на эту должность, и за 6 лет заработал 6 долларов! Все остальные расходы он оплачивал из своего кармана. Может быть поэтому он ходил по городу пешком и ездил в метро и автобусах без охраны...
"Я служил городу, а не зарабатывал на должности!" - из его прощальной речи перед служащими и сотрудниками города и мэрии!
А вот зарплата муниципальных рабочих зависит от квалификации, что именно делает рабочий, срока службы городу и зачастую превышает зряплаты чиновников. Сержант полиции может получать содержание в пределах 150-250 тысяч долларов в год в зависимости от участка и срока выслуги! Столько же может зарабатывать бригадир в городской службе очистки города, зарплата начинающего пожарника-первогодка в пределах 60-70 тысяч в год и растёт очень быстро с опытом...
Просто для общего развития ваших знаний.
Зарплата Президента США 420 тысяч долларов в год (с учётом 20 тысяч в год допвыплат на отдых и развлечения), что составляет всего 12(!!!) минимальных федеральных часовых ставок в пересчёте на час! Или в рублях за месяц: ~2,8 млн.
ПРЕЗИДЕНТ СТРАНЫ!!!
В то же время глава известной (и не одной) российской ГОСУДАРСТВЕННОЙ корпорации (госчиновник по сути) в час получает зряплату больше чем средний гражданин России может заработать за 3-5 лет! Больше чем Президент США за месяц...
Этот идиотизм придуман людьми, у которых выход в личный туалет прямо из кабинета.