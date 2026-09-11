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30 фото из реальной жизни, которые удивляют без спецэффектов

30 фото из реальной жизни, которые удивляют без спецэффектов

Сообщество Mildly Interesting на Reddit появилось как антипод сенсационным лентам: здесь не взрывы и не катастрофы, а шишка, которая реагирует на пар в душе, или лебеди, выстроившиеся в шахматном порядке по окраске.

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