Такие стимулы нам не нужны. Тарифы РЖД на порожний пробег полувагонов: новые старые предложения

Идея повысить тарифы РЖД на порожний пробег полувагона с целью, во-первых, снизить коэффициент порожнего пробега, а во-вторых, стимулировать загрузку полувагонов контейнерами с Дальнего Востока, вообще говоря, уже не раз высказывалась монополией за последние годы.