Скончался чемпион мира по хоккею Ханс Твиллиг

Причины смерти Твилнига не уточняются.Ханс Твиллиг был чемпионом мира по хоккею 1953 года, бронзовым призёром Олимпийских игр 1952 года, а также серебряным (1951) и бронзовым (1954) призёром чемпионатов мира в составе сборной Швеции.
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