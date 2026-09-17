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Регионы России

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Скончался чемпион мира по хоккею Ханс Твиллиг

Скончался чемпион мира по хоккею Ханс Твиллиг

Причины смерти Твилнига не уточняются.Ханс Твиллиг был чемпионом мира по хоккею 1953 года, бронзовым призёром Олимпийских игр 1952 года, а также серебряным (1951) и бронзовым (1954) призёром чемпионатов мира в составе сборной Швеции.

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