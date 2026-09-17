Скончался чемпион мира по хоккею Ханс Твиллиг

Причины смерти Твилнига не уточняются.Ханс Твиллиг был чемпионом мира по хоккею 1953 года, бронзовым призёром Олимпийских игр 1952 года, а также серебряным (1951) и бронзовым (1954) призёром чемпионатов мира в составе сборной Швеции.