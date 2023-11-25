Хакеры требуют выкуп кошкодевочками. Атаке подверглась ядерная лаборатория

Национальная лаборатория штата Айдахо подверглась хакерской атаке «фурри-гей-хакеров», требующих проведения исследований «кошкодевочек»Национальная лаборатория штата Айдахо (INL), известный американский центр ядерных исследований, подверглась кибератаке со стороны группы, представившейся «фурри-гей-хакерами» под ником SiegedSec.
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