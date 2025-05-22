«Ручная работа»: киновед — о восстановлении фильма «Человек с киноаппаратом», об авангарде и идеях Дзиги Вертова

22 мая в прокат выходит восстановленная версия фильма 1929 года «Человек с киноаппаратом». Автор реконструкции — киновед, историк кино Николай Изволов — вернул культовой ленте Дзиги Вертова оригинальные титры, исправил ошибки монтажа, которые присутствовали в широко известной копии, а также дополнил ленту музыкой, указанной в сценарии режиссёра.
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