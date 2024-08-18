Mitsubishi засветила обновленный Outlander незадолго до премьеры

В социальных сетях растиражировали затемнённое изображение вседорожника четвёртого поколения. Внешних отличий от актуального Mitsubishi Outlander по тизеру выявить не удалось: двухъярусные фары и фирменные передние бамперы в X-стиле сохранятся.
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