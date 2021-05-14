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Анонсы событий и мероприятий на 15-16 мая

Анонсы событий и мероприятий на 15-16 мая

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 15 и 16 мая. 15 мая, суббота В 10 часов 30 минут в Семейном клубе Челябинской областной публичной библиотеки состоится практическое занятие по профилактике нарушений зрения.

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