Анонсы событий и мероприятий на 15-16 мая

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 15 и 16 мая. 15 мая, суббота В 10 часов 30 минут в Семейном клубе Челябинской областной публичной библиотеки состоится практическое занятие по профилактике нарушений зрения.